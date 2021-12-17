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Роналду раскрыл пол своих будущих детей видео

17 Декабря 2021 • 09:21 Комментировать

Лидер сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл пол своих будущих детей. Ранее стало известно, что Джорджина Родригес ждет двойню.

В своем инстаграм-аккаунте 36-летний португалец разместил видео, на котором его дети лопают шарики с конфетти. В одном шаре оказались конфетти розового цвета, а в другом – голубого. Таким образом, семейство Роналду ждёт девочку и мальчика.

В настоящий момент у Криштиану четверо детей. Он воспитывает двух сыновей и двух дочек.

Португальский бомбардир минувшим летом сменил туринский «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед». Он подписал с «красными дьяволами» двухлетнее соглашение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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