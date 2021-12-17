«Ньюкасл» готов заплатить 100 млн евро за звезду «Фиорентины»

Сербский форвард Душан Влахович стал главной трансферной целью руководства «Ньюкасла». По сообщениям журналиста Филиппо Грассии, «сороки» готовы удовлетворить финансовые запросы итальянского клуба.

Англичане предложат за нападающего 100 миллионов евро, которые требует «Фиорентина». Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

«Сороки» рассчитывают опередить в споре за игрока туринский «Ювентус», «Манчестер Сити» и лондонский «Тоттенхэм».

Влахович ударно провел первую часть сезона в Серии А. В 17 поединках 21-летний голеадор отметился 15 забитыми мячами.