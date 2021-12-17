«Арсенал» нацелился на двух игроков «Ювентуса»

Лондонский «Арсенал» может усилиться в зимнее трансферное окно двумя футболистами, принадлежащими туринскому «Ювентусу». Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

По сведениям источника, первым новичком английского клуба может стать бразильский хавбек Артур Мело, который так и не смог стать незаменимым в составе «старой синьоры» после трансфера из каталонской «Барселоны». Вторым потенциальным приобретением «канониров» может стать шведский вингер Деян Кулушевски.

«Арсенал» провально стартовал в текущем сезоне АПЛ, однако со временем исправил свое положение. После 17 туров подопечные Микеля Артеты занимают четвертое место в таблице.