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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» вошёл в историю АПЛ с уникальным достижением

17 Декабря 2021 • 08:21 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Ньюкасл
окончен

В рамках 17-го тура английского чемпионата «Ливерпуль» встречался с «Ньюкаслом». Подопечные Юргена Клоппа отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Благодаря этому успеху мерсисайдцы вошли в историю.

Согласно сведениям Opta Joe, «красные» стали первым коллективом, которому удалось одержать 2000 побед в рамках местного чемпионата.

Вторым по этому показателю является лондонский «Арсенал» - 1926 побед, а третьим идет «Эвертон» - 1872.

По итогам 17 туров нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 40 баллов и располагается на второй строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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