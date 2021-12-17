«Ливерпуль» вошёл в историю АПЛ с уникальным достижением

В рамках 17-го тура английского чемпионата «Ливерпуль» встречался с «Ньюкаслом». Подопечные Юргена Клоппа отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1. Благодаря этому успеху мерсисайдцы вошли в историю.

Согласно сведениям Opta Joe, «красные» стали первым коллективом, которому удалось одержать 2000 побед в рамках местного чемпионата.

Вторым по этому показателю является лондонский «Арсенал» - 1926 побед, а третьим идет «Эвертон» - 1872.

По итогам 17 туров нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 40 баллов и располагается на второй строчке в таблице.