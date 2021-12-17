«Ливерпуль» пропустил первым, но в итоге разбил «Ньюкасл»

Матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл» в 17-м туре Премьер-лиги прошёл предсказуемо. Разве что быстрый гол гостей стал сюрпризом, когда Джонджо Шелви стрельнул с дальней дистанции. В середине первого тайма всё встало на свои места, Диогу Жота и Мохамед Салах завершили массированные атаки на добивании. Лишь в самом конце ливерпульцы смогли убить интригу плотным ударом Трента Александра-Арнольда - 3:1.

«Ливерпуль» продолжает победную серию и всего на один балл отстает от «Манчестер Сити».