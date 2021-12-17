«Ливерпуль» пропустил первым, но в итоге разбил «Ньюкасл»

Матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл» в 17-м туре Премьер-лиги прошёл предсказуемо. Разве что быстрый гол гостей стал сюрпризом, когда Джонджо Шелви стрельнул с дальней дистанции. В середине первого тайма всё встало на свои места, Диогу Жота и Мохамед Салах завершили массированные атаки на добивании. Лишь в самом конце ливерпульцы смогли убить интригу плотным ударом Трента Александра-Арнольда - 3:1.
«Ливерпуль» продолжает победную серию и всего на один балл отстает от «Манчестер Сити».
Протокол игры
|7' Шелви Джонджо (0:1)
|(1:1) Жота Диогу 21'
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(2:1) Салах Мохамед 25'
(3:1) Александер-Арнольд Трент 87'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Конате Ибраима • Робертсон Эндрю • Окслейд-Чемберлен Алекс • Хендерсон Джордан • Алькантара Тьяго • Салах Мохамед • Жота Диогу • Мане Садио
Запасные: Фирмино Роберто • Гомес Джо • Фильо Марсело • Милнер Джеймс • Кейта Наби • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Минамино Такуми • Цимикас Костас
Дубравка Мартин • Манкильо Хави • Шёр Фабиан • Ласcеллс Джамал • Льюис Джамал 15' ( Ритчи Мэтт ( 15') • Мёрфи Джейкоб • Шелви Джонджо • Хэйден Айзак • Фрейзер Райан • Жоэлинтон • 45'Сен-Максимен Аллан
Запасные: Уиллок Джо • Уилсон Каллум • Хендрик Джефф • Гейл Дуайт • Кларк Киран • Лонгстафф Шон • Альмирон Мигель • Дарлоу Карл
16 декабря. Стадион "Энфилд".
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