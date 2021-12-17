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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» пропустил первым, но в итоге разбил «Ньюкасл»

17 Декабря 2021 • 00:52 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
1.12 9.00 22.00
2-й тайм

Матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл» в 17-м туре Премьер-лиги прошёл предсказуемо. Разве что быстрый гол гостей стал сюрпризом, когда Джонджо Шелви стрельнул с дальней дистанции. В середине первого тайма всё встало на свои места, Диогу Жота и Мохамед Салах завершили массированные атаки на добивании. Лишь в самом конце ливерпульцы смогли убить интригу плотным ударом Трента Александра-Арнольда - 3:1.

«Ливерпуль» продолжает победную серию и всего на один балл отстает от «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
    7' Шелви Джонджо (0:1)
(1:1) Жота Диогу 21'    

(2:1) Салах Мохамед 25'

(3:1) Александер-Арнольд Трент 87'

    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Конате Ибраима Робертсон Эндрю Окслейд-Чемберлен Алекс Хендерсон Джордан Алькантара Тьяго Салах Мохамед Жота Диогу Мане Садио
Запасные: Фирмино Роберто Гомес Джо Фильо Марсело Милнер Джеймс Кейта Наби Келлехер Каомхин Уильямс Неко Минамино Такуми Цимикас Костас
Дубравка Мартин Манкильо Хави Шёр Фабиан Ласcеллс Джамал Льюис Джамал   15' (Ритчи Мэтт (   15') Мёрфи Джейкоб Шелви Джонджо Хэйден Айзак Фрейзер Райан Жоэлинтон   45' Сен-Максимен Аллан
Запасные: Уиллок Джо Уилсон Каллум Хендрик Джефф Гейл Дуайт Кларк Киран Лонгстафф Шон Альмирон Мигель Дарлоу Карл
16 декабря. Стадион "Энфилд".

 

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ЛИВЕРПУЛЬ НЬЮКАСЛ
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Идет 69 минута Челси 0:0 Эвертон 1.22 6.20 15.00
Идет 54 минута Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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