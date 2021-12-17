«Ливерпуль» забил в 32-м матче подряд, установив клубный рекорд

«Ливерпуль» в эти минуты играет с «Ньюкаслом» в поединке 17-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал для английской команды 32-м подряд с забитым мячом.

Красные установили рекордную серию в истории клуба, информирует Opta.

В последний раз «Ливерпуль» не поражал ворота соперника в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона с мадридским «Реалом» (0:0). Игра состоялась 14 апреля 2021 года.

С 37 очками в 16 поединках «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на четыре балла и имея игру в запасе.

В 2021 году клубу осталось сыграть против «Тоттенхэма», «Лидса» и «Лестера». Также «Ливерпулю» предстоит встретиться с «лисами» в Кубке лиги.