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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» забил в 32-м матче подряд, установив клубный рекорд

17 Декабря 2021 • 00:37 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
1.12 9.00 22.00
2-й тайм

«Ливерпуль» в эти минуты играет с «Ньюкаслом» в поединке 17-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал для английской команды 32-м подряд с забитым мячом.

Красные установили рекордную серию в истории клуба, информирует Opta.

В последний раз «Ливерпуль» не поражал ворота соперника в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона с мадридским «Реалом» (0:0). Игра состоялась 14 апреля 2021 года.

С 37 очками в 16 поединках «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на четыре балла и имея игру в запасе.

В 2021 году клубу осталось сыграть против «Тоттенхэма», «Лидса» и «Лестера». Также «Ливерпулю» предстоит встретиться с «лисами» в Кубке лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ НЬЮКАСЛ
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Идет 69 минута Челси 0:0 Эвертон 1.22 6.20 15.00
Идет 54 минута Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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