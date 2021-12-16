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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три футболиста «Ливерпуля» сдали сомнительные тесты на коронавирус

16 Декабря 2021 • 23:34 Комментировать
Ливерпуль
2:1
Ньюкасл
1.12 9.00 22.00
2-й тайм

Защитник Вирджил ван Дейк и хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Все три футболиста пропускают поединок 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

В 16 матчах АПЛ 30-летний ван Дейк забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе 28-летнего Фабиньо 1 гол и 1 ассист в 12 встречах АПЛ.

До этого стало известно, что АПЛ перенесла четыре поединка из-за вспышки коронавируса.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на сайте LiveResult.Ru.

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ЛИВЕРПУЛЬ НЬЮКАСЛ
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Идет 69 минута Челси 0:0 Эвертон 1.22 6.20 15.00
Идет 54 минута Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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