Три футболиста «Ливерпуля» сдали сомнительные тесты на коронавирус

Защитник Вирджил ван Дейк и хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Все три футболиста пропускают поединок 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

В 16 матчах АПЛ 30-летний ван Дейк забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе 28-летнего Фабиньо 1 гол и 1 ассист в 12 встречах АПЛ.

До этого стало известно, что АПЛ перенесла четыре поединка из-за вспышки коронавируса.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на сайте LiveResult.Ru.