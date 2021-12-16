Зинченко зимой уйдёт из «Манчестер Сити»: Куда податься украинцу

Для украинского защитника «горожан» Александра Зинченко сезон-2021/22 складывается странным образом. В последних трёх матчах Гвардиола выпускал его в основном составе, но в целом из-за травм и скандалов Саша играет очень мало. Не исключено, что в ближайшее трансферное окно украинец сменит клубную прописку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможном уходе Зинченко и претендентах на него.

«Манчестер Сити» в этом сезоне провёл уже 17 матчей в АПЛ, но Александр появлялся на поле лишь в 5 из них (в стартовом составе – 3 раза). В чемпионате Англии текущего сезона украинец отыграл лишь 327 минут (16-й показатель в команде). Немного лучше дела сложились в группе Лиги чемпионов, где Зинченко сыграл в четырёх матчах. Александр часто теряет мяч, но редко его возвращает. А ведь прессинг – то, что Гвардиола ценит в первую очередь. В такой атакующей команде, как «Ман Сити», нужно большее, нежели 1 ассист во всех турнирах, даже если ты играешь на позиции защитника. Большинство его пасов идут поперёк поля, что лишь затормаживает атаки «горожан». Не удивительно, что главный тренер отдаёт предпочтение Жоау Канселу.

Травмы – одна из причин, почему Зинченко начал выпадать из обоймы. Из-за повреждений Саша пропустил более месяца тренировочного процесса в этом сезоне. Самой серьёзной была травма в первом матче с «Лейпцигом», когда футболист оказался в лазарете с середины сентября по середину октября. Именно в тот период, когда игроки начинают нащупывать свою лучшую форму. По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, Зинченко сильно переживал из-за того, что не смог помочь национальной команде в матчах с Францией и Боснией и Герцеговиной.

Кроме травм и неудачных матчей на Александра обрушился ещё и хейт со стороны украинских болельщиков. Дело в том, что Зинченко смотрел матч «Ман Сити» – «Ливерпуль» (2:2) с трибун в компании Хабиба Нурмагомедова. Александр выложил пост в социальной сети, где поблагодарил Хабиба за общение и совместный просмотр матча, а также назвал того легендой UFC номер 1. Нурмагомедов в ответ тоже пожелал украинцу удачи. В итоге фанаты закошмарили Зинченко, что могло серьёзно отразиться на его психологической устойчивости.

Два года назад Пеп Гвардиола предлагал Александру подумать над продолжением карьеры в аренде, но Зинченко отказался и доказал, что готов играть в основе. Долгое время не возникало никаких слухов относительно ухода украинского защитника, но скомканный сезон-2021/22 вновь заставил мелькать фамилию Зинченко в трансферных новостях. Британские медиа сообщали, что его услугами заинтересован «Ньюкасл». В январе фонд из Саудовской Аравии постарается арендовать футболиста.

Не исключён и переезд в другой топ-чемпионат. По словам экс-главного тренера киевского «Динамо» Йожефа Сабо, действующий наставник «Дженоа» Андрей Шевченко намерен взять в клуб нескольких соотечественников. По словам Сабо, речь идёт о молодом Миколенко из «Динамо», вингере «Вест Хэма» Ярмоленко и защитнике «Манчестер Сити» Зинченко. Впрочем, вскоре сам Шевченко сообщил, что в Италии есть ограничения на иностранцев не из Евросоюза, поэтому нескольких украинцев у него нет возможности пригласить. Очевидно, если «Дженоа» зимой будет проводить серьёзную работу на трансферном рынке, как минимум один соотечественник Шевченко может перейти в его команду.

Несмотря на то, что у «Ньюкасла» и «Дженоа» появились владельцы с деньгами, более вероятен вариант с арендой, нежели покупкой. Трансферная стоимость Зинченко – 28 млн евро. Платить такие деньги за футболиста без регулярной игровой практики – большой риск.

Владислав АВРАМЕНКО