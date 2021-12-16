​Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за COVID-19

В последнее время Премьер-лига Англии то и дело переносит матчи из-за вспышек коронавируса в клубах. В четверг было перенесено ещё два игры: «Лестер» - «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» - «Брайтон». Учитывая ситуацию с COVID-19, всё большее число клубов настаивают на приостановке сезона. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Предлагается уйти на карантин на ближайшие недели и возобновить соревнования 8-9 января – на эти даты запланированы матчи третьего раунда Кубка Англии. Таким образом, перенесены могут быть ближайшие четыре тура Премьер-лиги.

Лидером АПЛ на текущий момент является «Манчестер Сити».