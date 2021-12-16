У «Манчестер Юнайтед» осталось всего семь здоровых футболистов первой команды

Стали известны детали, из-за которых руководство английской Премьер-лиги согласилось перенести поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном», несмотря на собственное заявление - в нем чиновники предупреждали об отсутствии подобной возможности.

Как оказалось, к вечеру четверга в составе манкунианцев осталось всего лишь семь здоровых футболистов взрослой команды, которые готовы были принять участие в субботнем матче. Об этом сообщила корреспондентка портала Goal Шарлотта Данкер, которая тесно сотрудничает с манчестерским клубом.

Стоит уточнить, что некоторые игроки находятся в лазарете не по причине положительных тестов на Covid-19 – они долечивают свои старые травмы.