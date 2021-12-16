«С сожалением сообщаем, что за последнюю неделю это четвёртый перенесённый матч Премьер-лиги», - такие слова можно отыскать на официальном сайте Премьер-лиги Англии. Ещё один матч английского чемпионата пришлось переносить из-за вспышки коронавируса. «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» не сыграют в субботу из-за случаев заражений в стане «красных дьяволов».

Буквально несколько часов назад было объявлено о переносе на другую дату поединка между «Лестером» и «Тоттенхэмом», который должен был пройти в четверг вечером.

Стоит отметить, что из-за роста числа случаев заражений коронавирусом АПЛ снова ввела чрезвычайные меры, в частности регулярное тестирование игроков.