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​Шмейхель рассказал, кого из футболистов боялся Фергюсон

16 Декабря 2021 • 17:40 Комментировать

Известный в прошлом голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель рассказал, какого футболиста боялся сэр Алекс Фергюсон. Слова датчанина на своих страницах приводит Mirror.

«Стив Макманаман был единственным игроком соперника, на которого Алекс Фергюсон по-настоящему обращал внимание. Он упоминал Алана Ширера и других основных игроков соперников, но он их не боялся. А вот когда Фергюсон говорил о Макманамане, его бросало в пот.

Честно говоря, Стив был фантастическим футболистом. Ферги всегда считал, что если вы выключите на поле Макманамана, вы обыграете «Ливерпуль», - высказался Шмейхель.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Стив Макманаман
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