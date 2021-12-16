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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Официально: «Лестер» и «Тоттенхэм» в четверг не сыграют официально

16 Декабря 2021 • 16:30 Комментировать
Лестер
0:0
Тоттенхэм
отменен

Премьер-лига Англии продолжает переносить матчи из-за вспышек коронавирусной инфекции в рядах клубов. Увеличение случаев заражений COVID-19 в «Лестере» привело к тому, что матч команды против «Тоттенхэма», который должен был пройти в четверг вечером, был перенесён. На сайте АПЛ отмечается, что у «лис» недостаточно игроков для участия в матче.

АПЛ сообщила о том, что при переносе игр совет принимает решение на основе ряда факторов, в частности на основе потенциальных последствий вспышки заболевания.

Стоит отметить, что уже третья игра «Тоттенхэма» в чемпионате Англии переносится. Ранее «шпоры» не сыграли против «Брайтона» из-за коронавируса и против «Бёрнли» из-за непогоды.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер
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