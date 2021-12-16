Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дин Хендерсон готов уйти из «Манчестер Юнайтед»

16 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон готов покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, Хендерсон хочет получать больше игрового времени. Когда именно он уйдёт, будет зависеть от предложений. 

При этом Романо сообщает, что Дин Хендерсон не ведёт переговоры с «Аяксом». Слухи уже начали связывать 24-летнего вратаря с амстердамским клубом.

В сезоне 2021/2022 Дин Хендерсон провёл на первую команду «Манчестер Юнайтед» только два матча – один в Лиге чемпионов и один в Кубке английской лиге. В них голкипер пропустил три гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.12  22:45 Челси ... Эвертон 1.22 6.20 15.00
16.12  23:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Декабря
15:58 · Англия. Премьер-лига
​Дин Хендерсон готов уйти из «Манчестер Юнайтед»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Источник: В составе «МЮ» ещё четыре игрока заразились Covid-19, матч с «Брайтоном» всё же могут отменить
15:45 · Англия. Премьер-лига
В Ла Лиге появился ещё один претендент на Марсьяля слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один матч АПЛ перенесут – в «Лестере тоже вспышка COVID-19 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
В расположении «Челси» также выявлены положительные тесты на Covid-19
14:23 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Брентфорда» призвал АПЛ уйти на краткосрочный перерыв в связи с новой волной коронавируса 1
11:57 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по трансферу Погба 2
09:57 · Англия. Премьер-лига
Фирмино возвращается в состав «Ливерпуля»
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» предложили двух звёздных форвардов из АПЛ 3
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» без Обамеянга не испытал проблем с «Вест Хэмом» 2
00:49 · Англия. Премьер-лига
Рюдигера не убедили предложения других клубов – он хочет в «Реал» 2 слухи
00:33 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» поделили очки, «Вулверхэмптон» переиграл «Брайтон» 1
15 Декабря
22:41 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на заявление АПЛ, «МЮ» просит перенести ещё и матч с «Брайтоном» 3
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Вест Хэм» - 2:0 (закончен)
20:35 · Англия. Премьер-лига
Испанский гранд снова обратил внимание на Обамеянга после его конфликта в «Арсенале» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем