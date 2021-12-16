​Дин Хендерсон готов уйти из «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон готов покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, Хендерсон хочет получать больше игрового времени. Когда именно он уйдёт, будет зависеть от предложений.

При этом Романо сообщает, что Дин Хендерсон не ведёт переговоры с «Аяксом». Слухи уже начали связывать 24-летнего вратаря с амстердамским клубом.

В сезоне 2021/2022 Дин Хендерсон провёл на первую команду «Манчестер Юнайтед» только два матча – один в Лиге чемпионов и один в Кубке английской лиге. В них голкипер пропустил три гола.