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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: В составе «МЮ» ещё четыре игрока заразились Covid-19, матч с «Брайтоном» всё же могут отменить

16 Декабря 2021 • 15:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.50 4.50 5.80
18.12 15:30

Буквально с каждым часом британская пресса разочаровывает местных болельщиков футбола, сообщая о различных новостях с расположения клубов английской Премьер-лиги. Чемпионат находится на граны вынужденной паузы в связи с новой волной заражения Covid-19.

Сегодня, 16 декабря, уже стало известно о переносе поединка между «Лестером» и «Тоттенхэмом», а также о новых случаях положительных тестов на коронавирус в «Челси». Помимо этого, еще четыре зараженных футболиста были выявлены в составе «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает журналист Бен Диннери.

Таким образом, матч манкунианцев с «Брайтоном» действительно могут перенести, как того клубы требовали ранее. Теперь общее количество заболевших в «Юнайтед» достигло 23 человек, но речь идет о командах всех возрастов.  

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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16.12  22:45 Челси ... Эвертон 1.22 6.20 15.00
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