Источник: В составе «МЮ» ещё четыре игрока заразились Covid-19, матч с «Брайтоном» всё же могут отменить

Буквально с каждым часом британская пресса разочаровывает местных болельщиков футбола, сообщая о различных новостях с расположения клубов английской Премьер-лиги. Чемпионат находится на граны вынужденной паузы в связи с новой волной заражения Covid-19.

Сегодня, 16 декабря, уже стало известно о переносе поединка между «Лестером» и «Тоттенхэмом», а также о новых случаях положительных тестов на коронавирус в «Челси». Помимо этого, еще четыре зараженных футболиста были выявлены в составе «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает журналист Бен Диннери.

Таким образом, матч манкунианцев с «Брайтоном» действительно могут перенести, как того клубы требовали ранее. Теперь общее количество заболевших в «Юнайтед» достигло 23 человек, но речь идет о командах всех возрастов.