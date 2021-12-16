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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ещё один матч АПЛ перенесут – в «Лестере тоже вспышка COVID-19

16 Декабря 2021 • 15:33 Комментировать (1)
Лестер
0:0
Тоттенхэм
отменен

Ещё один матч чемпионата Англии будет перенесён. Как сообщает The Athletic, «Лестер» и «Тоттенхэм» не сыграют 16 декабря, как планировалось. В стане «лис» тоже зафиксирована вспышка коронавируса.

Премьер-лига столкнётся с серьёзными трудностями в плане календаря. Если матч «Лестер» - «Тоттенхэм» действительно перенесут, то это будет уже третья перенесённая игра «шпор». Ранее лондонцы не сыграли против «Брайтона» из-за коронавируса и против «Бёрнли» из-за снегопада.

Стоит сказать, что вспышки коронавируса произошли сразу в нескольких футбольных клубах Англии. Ходят разговоры о том, что АПЛ нужно уходить на паузу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер коронавирус в Англии
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Комментарии (1)
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LMI
16 Декабря 2021 в 15:46
Ну точно - кина не будет
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