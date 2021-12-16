​Ещё один матч АПЛ перенесут – в «Лестере тоже вспышка COVID-19

Ещё один матч чемпионата Англии будет перенесён. Как сообщает The Athletic, «Лестер» и «Тоттенхэм» не сыграют 16 декабря, как планировалось. В стане «лис» тоже зафиксирована вспышка коронавируса.

Премьер-лига столкнётся с серьёзными трудностями в плане календаря. Если матч «Лестер» - «Тоттенхэм» действительно перенесут, то это будет уже третья перенесённая игра «шпор». Ранее лондонцы не сыграли против «Брайтона» из-за коронавируса и против «Бёрнли» из-за снегопада.

Стоит сказать, что вспышки коронавируса произошли сразу в нескольких футбольных клубах Англии. Ходят разговоры о том, что АПЛ нужно уходить на паузу.