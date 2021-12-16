Главный тренер «Брентфорда» призвал АПЛ уйти на краткосрочный перерыв в связи с новой волной коронавируса

Ситуация с новой волной заражения коронавирусом в английской Премьер-лиге продолжает накаляться – за последние несколько дней было выявлено рекордное количество положительных тестов, а несколько клубов требуют у руководства чемпионата перенести их матчи.

Несмотря на то, что чиновники выступили с заявлением, исключив подобную возможность, уже в скором времени они могут изменить свое решение под давлением общества. Например, в сторону АПЛ обратился и главный тренер «Брентфорда» Томас Франк, который предложил не проводить 18-й тур первенства на ближайших выходных.

«Количество зараженных зашкаливает. Лучше отменить встречи сейчас, это поможет разорвать цепь. Новый штамм распространяется по миру с невероятной скоростью», - приводит слова наставника Sky Sports.