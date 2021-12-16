В «Барселоне» приняли решение по трансферу Погба

В каталонской «Барселоне» обозначили свою позицию по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как информирует Diario Sport, этого перехода не будет.

Стороны действительно вели переговоры по сделке, однако оформлению перехода мешают несколько факторов. Первый – большие затраты на оклад Погба и комиссионные его агенту Мино Райоле. Второй – против трансфера француза выступает наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. По мнению тренера, средняя линии команды хорошо укомплектована и не требует усиления.

Срок трудового договора Погба с «красными дьяволами» истекает по окончании текущего сезона. Манкунианцы сделали Полю новое предложение, однако пока не получили согласия с его стороны.