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В «Барселоне» приняли решение по трансферу Погба

16 Декабря 2021 • 11:57 Комментировать (2)

В каталонской «Барселоне» обозначили свою позицию по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как информирует Diario Sport, этого перехода не будет.

Стороны действительно вели переговоры по сделке, однако оформлению перехода мешают несколько факторов. Первый – большие затраты на оклад Погба и комиссионные его агенту Мино Райоле. Второй – против трансфера француза выступает наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. По мнению тренера, средняя линии команды хорошо укомплектована и не требует усиления.

Срок трудового договора Погба с «красными дьяволами» истекает по окончании текущего сезона. Манкунианцы сделали Полю новое предложение, однако пока не получили согласия с его стороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
RedMonk
16 Декабря 2021 в 13:32
кому он нужен со своим гребаным агентом и с МЮ его выгнать на хер только бабки получает. Я думаю новый тренер с ним не будет сюсюкать !
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