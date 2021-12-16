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Фирмино возвращается в состав «Ливерпуля»

16 Декабря 2021 • 09:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
1.12 9.00 22.00
Через 12 ч. 35 мин.

Бразильский нападающий Роберто Фирмино близок к возвращению в состав «Ливерпуля». Об этом во время общения с представителями СМИ рассказал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Фирмино уже тренируется с общей группой. Думаю, он готов вернуться на поле. Впереди у нас очень напряженный календарь, поэтому возвращение Роберто – прекрасная новость для команды», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

Напомним, что Фирмино травмировался в поединке Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Из-за повреждения бразилец провел в лазарете 1,5 месяца.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет с «Ньюкаслом» 16 декабря. Игра пройдет на «Энфилде» и начнется в 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ НЬЮКАСЛ
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16.12  23:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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