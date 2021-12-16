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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентусу» предложили двух звёздных форвардов из АПЛ

16 Декабря 2021 • 09:09 Комментировать (1)

В поле зрения туринского «Ювентуса» попали форварды, выступающие в английской Премьер-лиге, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте. Речь идет об Антони Марсьяле («Манчестер Юнайтед») и Пьере-Эмерике Обамеянге («Арсенал»).

Английские клубы готовы провести переговоры со «старой синьорой» о продаже футболистов. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку у игроков очень высокая зарплата, что не устраивает руководство итальянского гранда.

Ранее в СМИ ходили слухи о намерении Марсьяля сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Что касается Обамеянга, то габонец может уйти из «Арсенала» из-за нарушения дисциплины. По этой причине Пьера-Эмерика лишили капитанской повязки.

Замена Роналду найдена: «Ювентус» готовит трансферную бомбу

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пьер-Эмерик Обамеянг Антони Марсьяль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
16 Декабря 2021 в 09:37
Обама был когда то не плохо но характер перечеркнул весь талант да и возраст. Вряд ли кому то из топов он будет нужен. По Марсиалю непонятки - мега талант до перехода в Мю а потом как то подздулся Антони
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