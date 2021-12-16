«Ювентусу» предложили двух звёздных форвардов из АПЛ

В поле зрения туринского «Ювентуса» попали форварды, выступающие в английской Премьер-лиге, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте. Речь идет об Антони Марсьяле («Манчестер Юнайтед») и Пьере-Эмерике Обамеянге («Арсенал»).

Английские клубы готовы провести переговоры со «старой синьорой» о продаже футболистов. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку у игроков очень высокая зарплата, что не устраивает руководство итальянского гранда.

Ранее в СМИ ходили слухи о намерении Марсьяля сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Что касается Обамеянга, то габонец может уйти из «Арсенала» из-за нарушения дисциплины. По этой причине Пьера-Эмерика лишили капитанской повязки.

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