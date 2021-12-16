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«Арсенал» без Обамеянга не испытал проблем с «Вест Хэмом»

16 Декабря 2021 • 00:54 Комментировать (1)
Арсенал
2:0
Вест Хэм
окончен

В 17-м туре АПЛ в лондонском дерби сошлись претенденты на зону Лиги чемпионов «Арсенал» и «Вест Хэм». «Канониры» без опального Пьера-Эмерика Обамеянга переиграли противника по всем статьям. В конце первого тайма «молотобойцев» спасла перекладина, а уже после перерыва они начали пропускать. Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную и открыл счет. Александр Ляказетт «удалил» соперника с поля, заработав 11-метровый, но не переиграл голкипера с точки, а вот Эмил Смит-Роу снял все вопросы в концовке - 2:0.

«Канониры» подвинули соперника с четвертого места.

Протокол игры  
Арсенал 2:0 Вест Хэм
(1:0) Мартинелли Габриэл 48'    
(2:0) Смит-Роу Эмил 87'    
Ремсдейл Аарон   72' Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран Сака Букайо Парти Томас Джака Гранит Мартинелли Габриэл   58'   82' (Нкетиа Эдди (   82') Эдегор Мартин   66' (Смит-Роу Эмил (   66') Ляказетт Александр   89' (Тавареш Нуну (   89')
Запасные: Эльнени Мохамед Пепе Николя Холдинг Роб Оконкво Артур Самби Локонга Альберт-Мбойо Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир   11'   67' Доусон Крэйг Диоп Исса Масуаку Артур Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод Форнальс Пабло   84' (Эшби Харрисон (   84') Лансини Мануэль   77' (Бенрахма Саид (   77') Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк Алез Аджибола Крал Алекс Влашич Никола Armstrong Oko-Flex Ярмоленко Андрей Ареола Альфонс
15 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
dfgdhry81
16 Декабря 2021 в 01:03
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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окончен Брайтон 0:1 Вулверхэмптон 2.45 2.95 3.35
окончен Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон 2.10 3.30 3.65
окончен Арсенал 2:0 Вест Хэм 2.13 3.60 3.60
16.12  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 2.12 3.65 3.40
16.12  22:45 Челси ... Эвертон 1.22 6.20 15.00
16.12  23:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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Сегодня, 16 Декабря
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» без Обамеянга не испытал проблем с «Вест Хэмом» 1
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