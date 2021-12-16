«Арсенал» без Обамеянга не испытал проблем с «Вест Хэмом»

В 17-м туре АПЛ в лондонском дерби сошлись претенденты на зону Лиги чемпионов «Арсенал» и «Вест Хэм». «Канониры» без опального Пьера-Эмерика Обамеянга переиграли противника по всем статьям. В конце первого тайма «молотобойцев» спасла перекладина, а уже после перерыва они начали пропускать. Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную и открыл счет. Александр Ляказетт «удалил» соперника с поля, заработав 11-метровый, но не переиграл голкипера с точки, а вот Эмил Смит-Роу снял все вопросы в концовке - 2:0.

«Канониры» подвинули соперника с четвертого места.