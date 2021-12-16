«Арсенал» без Обамеянга не испытал проблем с «Вест Хэмом»

В 17-м туре АПЛ в лондонском дерби сошлись претенденты на зону Лиги чемпионов «Арсенал» и «Вест Хэм». «Канониры» без опального Пьера-Эмерика Обамеянга переиграли противника по всем статьям. В конце первого тайма «молотобойцев» спасла перекладина, а уже после перерыва они начали пропускать. Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную и открыл счет. Александр Ляказетт «удалил» соперника с поля, заработав 11-метровый, но не переиграл голкипера с точки, а вот Эмил Смит-Роу снял все вопросы в концовке - 2:0.
«Канониры» подвинули соперника с четвертого места.
Протокол игры
|(1:0) Мартинелли Габриэл 48'
|(2:0) Смит-Роу Эмил 87'
Ремсдейл Аарон • 72'Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Сака Букайо • Парти Томас • Джака Гранит • Мартинелли Габриэл 58' 82' ( Нкетиа Эдди ( 82') • Эдегор Мартин 66' ( Смит-Роу Эмил ( 66') • Ляказетт Александр 89' ( Тавареш Нуну ( 89')
Запасные: Эльнени Мохамед • Пепе Николя • Холдинг Роб • Оконкво Артур • Самби Локонга Альберт-Мбойо • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир 11' • 67'Доусон Крэйг • Диоп Исса • Масуаку Артур • Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Форнальс Пабло 84' ( Эшби Харрисон ( 84') • Лансини Мануэль 77' ( Бенрахма Саид ( 77') • Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк • Алез Аджибола • Крал Алекс • Влашич Никола • Armstrong Oko-Flex • Ярмоленко Андрей • Ареола Альфонс
15 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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