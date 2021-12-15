Несмотря на заявление АПЛ, «МЮ» просит перенести ещё и матч с «Брайтоном»

В среду руководство английской Премьер-лиги сделало заявление, предупредив клубы, что теперь все запросы касательно переноса матчей будут отклонены. Так, не были удовлетворены просьбы «Лестера» и «Тоттенхэма», которые накануне субботних поединков до сих пор не оправились от вспышки коронавируса.

Однако, судьбу решил испытать и «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям авторитетного издания The Telegraph, манкунианцы ведут переговоры с АПЛ по поводу переноса игры с «Брайтоном». Клуб аргументирует это тем, что внутри команд всех возрастных категорий зарегистрировано 19 положительных тестов на Covid-19.

Пока неизвестно, пойдет ли лига на уступки даже в подобной ситуации. Британская пресса предполагает, что чемпионат может быть прерван на неопределенный срок.