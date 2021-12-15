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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несмотря на заявление АПЛ, «МЮ» просит перенести ещё и матч с «Брайтоном»

15 Декабря 2021 • 22:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.50 4.50 5.80
18.12 15:30

В среду руководство английской Премьер-лиги сделало заявление, предупредив клубы, что теперь все запросы касательно переноса матчей будут отклонены. Так, не были удовлетворены просьбы «Лестера» и «Тоттенхэма», которые накануне субботних поединков до сих пор не оправились от вспышки коронавируса.

Однако, судьбу решил испытать и «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям авторитетного издания The Telegraph, манкунианцы ведут переговоры с АПЛ по поводу переноса игры с «Брайтоном». Клуб аргументирует это тем, что внутри команд всех возрастных категорий зарегистрировано 19 положительных тестов на Covid-19.

Пока неизвестно, пойдет ли лига на уступки даже в подобной ситуации. Британская пресса предполагает, что чемпионат может быть прерван на неопределенный срок.

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Манчестер Юнайтед
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Идет 27 минута Брайтон 0:0 Вулверхэмптон 2.45 2.95 3.35
Идет 27 минута Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон 2.10 3.30 3.65
15.12  23:00 Арсенал ... Вест Хэм 2.13 3.60 3.60
16.12  22:30 Лестер ... Тоттенхэм 2.12 3.65 3.40
16.12  22:45 Челси ... Эвертон 1.22 6.20 15.00
16.12  23:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.12 9.00 22.00
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Сегодня, 15 Декабря
22:41 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на заявление АПЛ, «МЮ» просит перенести ещё и матч с «Брайтоном»
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