Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанский гранд снова обратил внимание на Обамеянга после его конфликта в «Арсенале» слухи

15 Декабря 2021 • 20:35 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
2.13 3.60 3.60
Через 2 ч. 14 мин.

Прошедшая неделя выдалась не самой удачной для нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сначала футболист был исключен из заявки команды на матч АПЛ, а потом и вовсе лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Поговаривают, теперь скандальный форвард может раздумывать над уходом из клуба в ближайшее зимнее трансферное окно. Согласно данным, предоставленным изданием Diario Sport, кандидатуру Обамеянга снова рассматривает «Барселона», которая пыталась переманить игрока к себе прошлым летом.

При этом, каталонцы намерены договориться с «Арсеналом» об аренде, или же попытаться сторговаться на минимальную требуемую сумму.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.12  22:30 Брайтон ... Вулверхэмптон 2.45 2.95 3.35
15.12  22:30 Кристал Пэлас ... Саутгемптон 2.10 3.30 3.65
15.12  23:00 Арсенал ... Вест Хэм 2.13 3.60 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Декабря
20:35 · Англия. Премьер-лига
Испанский гранд снова обратил внимание на Обамеянга после его конфликта в «Арсенале» слухи
18:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель намекнул, что в «Челси» не будет новичков
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» остался без центральных защитников, переноса игры с «Тоттенхэмом» не будет
15:46 · Англия. Премьер-лига
Здоровые игроки «Манчестер Юнайтед» возвращаются к тренировкам
15:28 · Англия. Премьер-лига
Агуэро оформил больше хет-триков в АПЛ, чем суммарно 12 звёздных игроков
13:59 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на футболиста «Челси»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
Кавани готов уменьшить свою зарплату ради трансфера в «Барселону» 3
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выделит 40 млн евро на трансфер защитника «Атлетико»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала приоритетную цель в зимнее трансферное окно 1
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на защитника киевского «Динамо»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл усиление в «Тоттенхэме»
09:41 · Англия. Премьер-лига
Зинченко высказался о разгромной победе «Манчестер Сити»
08:35 · Англия. Премьер-лига
Руни может пойти на повышение и возглавить клуб АПЛ 1
08:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола побил рекорд Клоппа
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: