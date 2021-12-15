Прошедшая неделя выдалась не самой удачной для нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сначала футболист был исключен из заявки команды на матч АПЛ, а потом и вовсе лишился капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Поговаривают, теперь скандальный форвард может раздумывать над уходом из клуба в ближайшее зимнее трансферное окно. Согласно данным, предоставленным изданием Diario Sport, кандидатуру Обамеянга снова рассматривает «Барселона», которая пыталась переманить игрока к себе прошлым летом.

При этом, каталонцы намерены договориться с «Арсеналом» об аренде, или же попытаться сторговаться на минимальную требуемую сумму.