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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» остался без центральных защитников, переноса игры с «Тоттенхэмом» не будет

15 Декабря 2021 • 17:05 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
2.10 3.80 3.20
16.12 22:30

В четверг в 17-м туре Премьер-лиги Англии «Лестер» должен сыграть против «Тоттенхэма». «Шпоры» из-за вспышки коронавируса в команде пропустили несколько матчей, включая противостояние с «Ренном» в Лиге Европы. Сейчас же в похожей ситуации оказались «лисы».

Коронавирус и травмы оставили «Лестер» без 9 игроков основного состава. Как заявил главный тренер команды Брендан Роджерс, клуб обратился к руководству Премьер-лиги с просьбой о переносе игры со «шпорами», но получил отказ.

Отмечается, что  у «Лестера» не осталось здоровых центральных защитников. Чаглар Сёюнджю и Джонни Эванс выбыли, а Даниэль Амарти недостаточно здоров, чтобы выйти на поле со стартовых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер
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ЛЕСТЕР ТОТТЕНХЭМ
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