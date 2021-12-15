«Лестер» остался без центральных защитников, переноса игры с «Тоттенхэмом» не будет

В четверг в 17-м туре Премьер-лиги Англии «Лестер» должен сыграть против «Тоттенхэма». «Шпоры» из-за вспышки коронавируса в команде пропустили несколько матчей, включая противостояние с «Ренном» в Лиге Европы. Сейчас же в похожей ситуации оказались «лисы».

Коронавирус и травмы оставили «Лестер» без 9 игроков основного состава. Как заявил главный тренер команды Брендан Роджерс, клуб обратился к руководству Премьер-лиги с просьбой о переносе игры со «шпорами», но получил отказ.

Отмечается, что у «Лестера» не осталось здоровых центральных защитников. Чаглар Сёюнджю и Джонни Эванс выбыли, а Даниэль Амарти недостаточно здоров, чтобы выйти на поле со стартовых минут.