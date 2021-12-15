Здоровые игроки «Манчестер Юнайтед» возвращаются к тренировкам

Футболисты «Манчестер Юнайтед» наконец-то возвращаются к тренировочному процессу. В понедельник клуб объявил об обнаруженных в команде случаях заболевания коронавирусом, что вылилось в отмену запланированного на вторник матча с «Брентфордом» в Премьер-лиге.

Как сообщает ВВС, подопечные Ральфа Рангника снова прошли тестирование на COVID-19, и получившие отрицательные результаты допущены к тренировкам. Следующий матч «красных дьяволов» - с «Брайтоном» в воскресенье.

Напомним, что на прошлой неделе в Премьер-лиге коронавирус обнаружили у 42 игроков и сотрудников клубов, что является антирекордом. Заболевшие есть у «МЮ», «Брайтона», «Тоттенхэма», «Лестера», «Астон Виллы» и «Норвича».