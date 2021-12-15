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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на футболиста «Челси»

15 Декабря 2021 • 13:59 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, у которого истекает трудовой договор с «пенсионерами», находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Кристиана Фалька.

По данным источника, в борьбе за немецкого футболиста сойдутся французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Парижский клуб уже вступил в переговоры с представителями 28-летнего защитника.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Антонио составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Рюдигер сыграл 15 матчей, забил два гола и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Антонио Рюдигер
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