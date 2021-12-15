Кавани готов уменьшить свою зарплату ради трансфера в «Барселону»

Звездный центрфорвард Эдинсон Кавани готов к переезду в Испанию, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

По сообщениям AS, 34-летний футболист готов пойти на уступки в плане заработной платы, чтобы подписать соглашение с «сине-гранатовыми». Переход Кавани является главной целью каталонского гранда в зимнее трансферное окно.

На «Камп Ноу» уругвайца рассматривают в качестве замены Серхио Агуэро. Аргентинский форвард близок к завершению карьеры из-за проблем со здоровьем.

В сезоне-2021/2022 Кавани принял участие в восьми матчах «Манчестер Юнайтед» и отметился одним голом.