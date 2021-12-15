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«Ньюкасл» выделит 40 млн евро на трансфер защитника «Атлетико»

15 Декабря 2021 • 12:27 Комментировать

Защитник сборной Англии и мадридского «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться на родину в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Northern Echo.

Согласно данным источника, в переходе футболиста заинтересован «Ньюкасл». Новые владельцы «сорок» готовы выделить на трансфер 31-летнего исполнителя 40 миллионов евро. Триппьеру будет предложен долгосрочный трудовой договор с окладом в размере 180 тысяч евро в неделю.

Ранее ходили слухи о потенциальном переезде Кирана в «Манчестер Юнайтед».

Срок действующего трудового договора защитника с «матрасниками» рассчитан еще на 1,5 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
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