«Барселона» назвала приоритетную цель в зимнее трансферное окно

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетной трансферной целью в зимнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Sport.es, «сине-гранатовые» хотят усилиться уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

Каталонцы испытывают серьезные проблемы в линии атаки, а приглашение Кавани должно помочь им залатать дыры. К тому же переход Эдинсона будет достаточно бюджетным для испытывающей финансовые проблемы «Барселоны». Игроку уже 34 года, а его трудовой договор с «красными дьяволами» истекает через полгода.

Ранее стало известно, что «Барселона» лишится аргентинского форварда Серхио Агуэро. Игрок вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

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