«Эвертон» нацелился на защитника киевского «Динамо»

Украинский защитник Виталий Миколенко может покинуть киевское «Динамо» и продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Заинтересованность в футболисте проявляет «Эвертон», утверждает Zorya Londonsk.

Многое в этом трансфере будет зависеть от дальнейшей судьбы наставника «ирисок» Рафаэля Бенитеса, а также от того, продадут ли мерсисайдцы в январе француза Люку Диня. Между тренером и футболистом произошел конфликт.

22-летний Миколенко выступает за киевский коллектив с октября 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года. Рыночная стоимость Виталия оценивается в 17 миллионов евро.