«Ньюкасл» нашёл усиление в «Тоттенхэме»

«Ньюкасл» продолжает рассматривать различные варианты усиления состава в зимнее трансферное окно. По информации Teamtalk, в сферу интересов «сорок» попал полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли.

Аутсайдер Премьер-лиги уже начал переговорный процесс с представителями столичного клуба. «Ньюкасл» рассчитывает взять футболиста в аренду до завершения нынешнего сезона. В договоре «чёрно-белые» хотят прописать пункт, согласно которому будут иметь право выкупа игрока по завершении арендного соглашения.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Алли составляет 30 миллионов евро.