Зинченко высказался о разгромной победе «Манчестер Сити»

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о разгромной победе над «Лидсом» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы легко разобрались с соперником, отгрузив в ворота гостей семь безответных мячей.

«Ребята сегодня были в ударе. На стадионе царила нереальная атмосфера», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» закрепился на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету подопечных Гвардиолы 41 очко после 17 матчей. «Горожане» опережают ближайшего преследователя на четыре пункта.