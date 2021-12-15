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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко высказался о разгромной победе «Манчестер Сити»

15 Декабря 2021 • 09:41 Комментировать
Манчестер Сити
7:0
Лидс
окончен

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о разгромной победе над «Лидсом» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы легко разобрались с соперником, отгрузив в ворота гостей семь безответных мячей.

«Ребята сегодня были в ударе. На стадионе царила нереальная атмосфера», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» закрепился на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету подопечных Гвардиолы 41 очко после 17 матчей. «Горожане» опережают ближайшего преследователя на четыре пункта.

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Манчестер Сити Александр Зинченко
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