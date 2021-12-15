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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни может пойти на повышение и возглавить клуб АПЛ

15 Декабря 2021 • 08:35 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни может сменить место работы. В настоящий момент специалист занимает пост рулевого «Дерби Каунти», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

По сообщениям The Sun, «Шрека» сватают в английскую Премьер-лигу. 36-летний специалист может возглавить «Эвертон», сменив у руля мерсисайдцев испанца Рафаэля Бенитеса. «Ириски» провально выступают под руководством нынешнего наставника, одержав лишь одну победу в последних десяти встречах.

По итогам 16 туров «Эвертон» занимает лишь 14-е место турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уэйн Руни
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