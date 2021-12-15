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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола побил рекорд Клоппа

15 Декабря 2021 • 08:10 Комментировать
Манчестер Сити
7:0
Лидс
окончен

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити», стал рекордсменом английской Премьер-лиги. Об этом рапортует твиттер-аккаунт B/R Football.

Коуч установил рекорд местного чемпионата по количеству поединков, сыгранных для того, чтобы забить 500 голов. «Горожанам» для покорения этой отметки понадобилось 207 матчей. Манкунианцы превзошли достижение «Ливерпуля». Под руководством немца Юргена Клоппа «красные» забили 500 мячей в 234 играх.

В рамках 17-го тура АПЛ команда Гвардиолы камня на камне не оставила от «Лидса», разгромив соперника со счетом 7:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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