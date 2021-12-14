​Артета высказался о лишении Обамеянга капитанской повязки

Пьер-Эмерик Обамеянг провинился и не попал в заявку «Арсенала» на прошлый матч против «Саутгемптона». Во вторник лондонский клуб объявил о том, что габонский форвард лишён капитанской повязки по дисциплинарным причинам. Микель Артета дал комментарий по этой ситуации, не раскрыв каких-либо новых подробностей.

«Мне нечего сказать. Клуб сделал действительно очень чёткое заявление. Это решение мы приняли после последнего инцидента с игроком», - слова Артеты на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист CBS Джеймс Бенж.

По словам Артеты, капитаном «Арсенала» теперь будет Александр Ляказетт. Вторым капитаном станет Александр Джака, а третьим – Роб Холдинг.