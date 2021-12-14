​«Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии Линделофа – в прошлом матче у него возникли проблемы с дыханием

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф был заменён в прошлом матче чемпионата Англии против «Норвича». У шведского футболиста возникли проблемы с дыханием, и он держался за область груди, что наводило на мысли о возможных проблемах с сердцем. Последующая вспышка коронавируса в рядах «красных дьяволов» повлекла за собой предположения о проявлении COVID-19.

«Виктор проходит серию профилактических исследований. Но он хорошо поправился после случившегося в матче с «Норвичем». Всё указывает на то, что тот инцидент никак не связан со вспышкой коронавируса в клубе», - говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 в «МЮ» вторничный матч команды против «Брентфорда» был перенесён.