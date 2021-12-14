​«Арсенал» объявил, что Обамеянг больше не капитан

На прошлой неделе «Арсенал» принимал на своём поле «Саутгемптон». Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не попал даже в число запасных игроков, что главный тренер команды Микель Артеты объяснил дисциплинарным нарушением со стороны габонца.

На официальном сайте «Арсенала» во вторник было опубликовано заявление. В нём говорится, что Пьер-Эмерик Обамеянг больше не является капитаном команды.

«Мы ожидаем от всех игроков, особенно от капитана, работы в соответствии с правилами и стандартами, установленными в клубе», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет против «Вест Хэма» в среду вечером.