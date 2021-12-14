​Гвардиола – об игре Родри: «Если водитель сядет на заднее сидение, можно разбиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу полузащитника команды Родри.

«Мы пытались помочь Родри разобраться в игре, особенно в функциях опорного полузащитника. В прошлом сезоне он слишком много двигался, хотя опорный полузащитник должен находиться в своей зоне. Если водитель автомобиля сядет на заднее сидение, можно разбиться», - слова Гвардиолы приводит пресс-служба «Манчестер Сити».

Во вторник вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.