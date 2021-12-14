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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола – об игре Родри: «Если водитель сядет на заднее сидение, можно разбиться»

14 Декабря 2021 • 13:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лидс
Через 9 ч. 6 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу полузащитника команды Родри.

«Мы пытались помочь Родри разобраться в игре, особенно в функциях опорного полузащитника. В прошлом сезоне он слишком много двигался, хотя опорный полузащитник должен находиться в своей зоне. Если водитель автомобиля сядет на заднее сидение, можно разбиться», - слова Гвардиолы приводит пресс-служба «Манчестер Сити».

Во вторник вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Лидса». Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИДС
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14.12  22:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 4.20 3.70 1.85
14.12  22:45 Норвич ... Астон Вилла 3.40 3.10 2.30
14.12  23:00 Манчестер Сити ... Лидс
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