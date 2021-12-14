​Актёр, сыгравший человека-паука, рассказал о реакции Мбаппе на призыв перейти в «Тоттенхэм»

Британский актёр Том Холланд поддерживает «Тоттенхэм» и позвал туда Килиана Мбаппе во время недавней церемонии вручения «Золотого мяча».

«На днях мы ходили на церемонию и встретили там Лионеля Месси. Это было безумием. Мы встречались и с Килианом Мбаппе. Он был очень дружелюбен. Я сказал: «Приятель, ты должен перейти в «Тоттенхэм». В ответ он просто рассмеялся», - слова Холланда приводит портал Goal.com со ссылкой на LADbible.

Килиан Мбаппе вот уже пятый сезон выступает за «ПСЖ». Ожидается, что следующим летом талантливый француз перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.