Льорис согласовал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» и французский вратарь Уго Льорис близки к подписанию нового трудового соглашения. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Стороны провели успешные переговоры и поставят подписи под контрактом до конца года или в период январского трансферного окна. Новый договор 34-летнего француза со «шпорами» будет рассчитан до середины 2024 года.

Опытный голкипер защищает цвета английского клуба с августа 2012 года. Срок действующего соглашения истекает по завершении сезона-2021/2022.

В этом сезоне Премьер-лиги Льорис сыграл 14 матчей и пропустил 17 мячей.