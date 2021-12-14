Рангник высказался о будущем Марсьяля

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался насчет будущего французского форварда Антони Марсьяля. В СМИ давно ходят слухи о возможном трансфере игрока.

«Футболист не обсуждал со мной свое будущее. Если он решил уйти, то должен оповестить руководство клуба. Все, что говорит его агент, меня мало интересует. Я не веду переговоры через СМИ», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

Трудовое соглашение 26-летнего нападающего с манкунианцами рассчитано до середины 2024 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Антони провел семь поединков и отметился одним голом.