Три недели назад директор «Челси» Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером 2021 календарного года по версии итальянского издания Tuttosport. В понедельник Грановская, наконец, получила свою награду, о чём сообщает пресс-служба «Челси» в «Твиттере».

Congratulations to Marina Granovskaia, who received the Best Club Director in European football award at the Golden Boy awards tonight. pic.twitter.com/3F5loU45Cz — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 13, 2021

Напомним, что в начале 2021 года «Челси» сменил тренера – вместо Фрэнка Лэмпарда тренерское кресло занял Томас Тухель. Уже спустя четыре месяца под руководством немецкого тренера «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче соотечественников из «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

На текущий момент «Челси» занимает третье место в таблице чемпионата Англии.