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​Грановской вручили награду лучшему менеджеру года фото

14 Декабря 2021 • 09:37 Комментировать

Три недели назад директор «Челси» Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером 2021 календарного года по версии итальянского издания Tuttosport. В понедельник Грановская, наконец, получила свою награду, о чём сообщает пресс-служба «Челси» в «Твиттере».

 

Напомним, что в начале 2021 года «Челси» сменил тренера – вместо Фрэнка Лэмпарда тренерское кресло занял Томас Тухель. Уже спустя четыре месяца под руководством немецкого тренера «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче соотечественников из «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

На текущий момент «Челси» занимает третье место в таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марина Грановская
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