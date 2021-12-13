В АПЛ новая волна коронавируса – за неделю были зафиксированы антирекордные показатели

Проведение матчей английской Премьер-лиги согласно установленному ранее графику находится под огромной угрозой. Причина этому – новая волна заражений коронавирусом.

Как передает Sky Sports, за последнюю неделю были зафиксированы антирекордные показатели за все время пандемии. Согласно предоставленным данным, среди всех команд первенства было выявлено сразу 42 случая со сдачей положительного теста.

Отмечается, что больше всех пострадали «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы уже не смогли провести матчи в Лиге конференций и чемпионате Англии, а манкунианцы в понедельник закрыли свою тренировочную базу на 24 часа.