​В «Астон Вилле» тоже есть случаи коронавируса

В футбольных клубах Англии стали чаще фиксироваться случаи заражения коронавирусом. «Тоттенхэм» из-за вспышки COVID-19 пропустил два последних матча, «Манчестер Юнайтед» отменил тренировки и рискует не сыграть во вторник против «Брентфорда». Случаи COVID-19 есть и в «Астон Вилле». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Стивен Джеррард.

По словам Джеррарда, несколько игроков и членов штаба «Астон Виллы» ушли на изоляцию, сдав положительные тесты на коронавирус.

Во вторник, 14 декабря, «Астон Вилла» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Норвича».