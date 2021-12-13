Три игрока «Челси» могут усилить «Барселону»

Десант из игроков лондонского «Челси» может высадиться на «Камп Ноу» в зимнее трансферное окно. Каталонская «Барселона» намерена усилиться сразу тремя футболистами английского гранда.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, в шорт-лист «сине-гранатовых» включены защитники Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта, а также атакующий полузащитник Кристиан Пулишич.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе «Барсы» к двум игрокам атаки «пенсионеров» - Хакиму Зиешу и Тимо Вернеру.

Каталонский топ-клуб провально выступает в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. По итогам 17 туров подопечные Хави располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами