Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три игрока «Челси» могут усилить «Барселону»

13 Декабря 2021 • 11:50 Комментировать (1)

Десант из игроков лондонского «Челси» может высадиться на «Камп Ноу» в зимнее трансферное окно. Каталонская «Барселона» намерена усилиться сразу тремя футболистами английского гранда.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, в шорт-лист «сине-гранатовых» включены защитники Антонио Рюдигер и Сесар Аспиликуэта, а также атакующий полузащитник Кристиан Пулишич.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе «Барсы» к двум игрокам атаки «пенсионеров» - Хакиму Зиешу и Тимо Вернеру.

Каталонский топ-клуб провально выступает в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. По итогам 17 туров подопечные Хави располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Антонио Рюдигер Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
pol-black
13 Декабря 2021 в 12:12
Ромка занедорого хрен кого отдаст. если отдаст вообще.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
11:50 · Англия. Премьер-лига
Три игрока «Челси» могут усилить «Барселону» 1
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на восходящую звезду «Барселоны» 1
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу в гранде АПЛ
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами 4
08:18 · Англия. Премьер-лига
Бенитес отреагировал на слухи об отставке из «Эвертона»
12 Декабря
23:32 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не собирается продавать Родриго
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» снова начал проигрывать
20:08 · Англия. Премьер-лига
Матч «Брентфорд» - «МЮ» под угрозой срыва – в составе манкунианцев вспышка коронавируса 1
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не смог забить «Бёрнли», «Лестер» разгромил «Ньюкасл»
19:06 · Англия. Премьер-лига
Бенатиа – о Роналду: «Он жертвует всем, такого футболиста больше не будет» 2
18:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Лидс»: прогноз на матч чемпионата Англии – 14 декабря 2021
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 14 декабря 2021
12:01 · Англия. Премьер-лига
Пулишич готов сменить «Челси» на «Барселону» 2
11:49 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон провёл 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем