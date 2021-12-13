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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на восходящую звезду «Барселоны»

13 Декабря 2021 • 10:24 Комментировать (1)

Талант каталонской «Барселоны» Гави заинтересован сразу нескольких английских грандов. Одним из них является «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Fichajes, «красные дьяволы» намерены побороться за игрока с «Ливерпулем» и лондонским «Челси».

Стоит отметить, что по действующему контракту с «сине-гранатовыми» клаузула 17-летнего хавбека составляет 50 миллионов евро. «МЮ» хочет успеть переманить полузащитника, пока «сине-гранатовые» не подписали с ним новый контракт. В планах «Барселоны» увеличить сумму отступных до миллиарда евро.

Перспективный игрок отметился двумя голевыми передачами в 14 матчах текущего сезона Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Гави
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
San13
13 Декабря 2021 в 10:53
Ну значит скоро переподпишут с лярдом отступных)
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