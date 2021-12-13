«Манчестер Юнайтед» нацелился на восходящую звезду «Барселоны»

Талант каталонской «Барселоны» Гави заинтересован сразу нескольких английских грандов. Одним из них является «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Fichajes, «красные дьяволы» намерены побороться за игрока с «Ливерпулем» и лондонским «Челси».

Стоит отметить, что по действующему контракту с «сине-гранатовыми» клаузула 17-летнего хавбека составляет 50 миллионов евро. «МЮ» хочет успеть переманить полузащитника, пока «сине-гранатовые» не подписали с ним новый контракт. В планах «Барселоны» увеличить сумму отступных до миллиарда евро.

Перспективный игрок отметился двумя голевыми передачами в 14 матчах текущего сезона Ла Лиги.