«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами

В зимнее трансферное окно может быть оформлена сделка с участием каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля». По информации Transfermarketweb, европейские гранды обсуждают обмен звездными футболистами.

На «Камп Ноу» может переехать испанский полузащитник Тьяго Алькантара, а в обратном направлении отправится голландский хавбек Френки де Йонг. Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес заявил о намерении избавиться от игрока в январе. Специалист считает, что Алькантара больше подходит под стиль его игры.

При этом пока неизвестно, на каких условиях будет совершена сделка, поскольку де Йонг оценивается на 60 миллионов евро дороже Алькантары.