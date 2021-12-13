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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен футболистами

13 Декабря 2021 • 09:25 Комментировать

В зимнее трансферное окно может быть оформлена сделка с участием каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля». По информации Transfermarketweb, европейские гранды обсуждают обмен звездными футболистами.

На «Камп Ноу» может переехать испанский полузащитник Тьяго Алькантара, а в обратном направлении отправится голландский хавбек Френки де Йонг. Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес заявил о намерении избавиться от игрока в январе. Специалист считает, что Алькантара больше подходит под стиль его игры.

При этом пока неизвестно, на каких условиях будет совершена сделка, поскольку де Йонг оценивается на 60 миллионов евро дороже Алькантары.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Тьяго Алькантара Френки де Йонг
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