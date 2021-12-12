Пулишич готов сменить «Челси» на «Барселону»

Вингер сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич отреагировал на интерес со стороны каталонской «Барселоны».

Как стало известно журналистам издания Mundo Deportivo, 23-летний атакующий полузащитник готов покинуть «пенсионеров» ради «сине-гранатовых». В январе стороны проведут переговоры относительно потенциального трансфера.

Ранее сообщалось об интересе к американцу со стороны «Ливерпуля». Мерсисайдцы были готовы заплатить за игрока 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пулишич провел шесть поединков в чемпионате Англии и отметился двумя забитыми мячами.