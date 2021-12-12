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«Ливерпуль» назвал игрока, которого продаст в январе

12 Декабря 2021 • 11:38 Комментировать

В «Ливерпуле» приняли решение по будущему защитника Натаниэля Филлипса. Как стало известно журналистам таблоида The Sun, мерсисайдцы решили продать футболиста в зимнее трансферное окно.

«Красные» уже обозначили потенциальным покупателям сумму, которую нужно будет выложить за переход 24-летнего игрока. «Ливерпуль» готов расстаться с Филлипсом за 11,7 миллиона евро. В настоящее время главным претендентом на защитника считается лондонский «Вест Хэм».

В текущем сезоне Натаниэль принял участие лишь в четырех поединках мерсисайдского коллектив во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Натаниэль Филлипс
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