«Ливерпуль» назвал игрока, которого продаст в январе

В «Ливерпуле» приняли решение по будущему защитника Натаниэля Филлипса. Как стало известно журналистам таблоида The Sun, мерсисайдцы решили продать футболиста в зимнее трансферное окно.

«Красные» уже обозначили потенциальным покупателям сумму, которую нужно будет выложить за переход 24-летнего игрока. «Ливерпуль» готов расстаться с Филлипсом за 11,7 миллиона евро. В настоящее время главным претендентом на защитника считается лондонский «Вест Хэм».

В текущем сезоне Натаниэль принял участие лишь в четырех поединках мерсисайдского коллектив во всех турнирах.