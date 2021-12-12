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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» привлекает Кавани и Торреса, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

12 Декабря 2021 • 11:22 Комментировать

«Барселона» не попала в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Это определённо делает каталонский клуб менее привлекательным на зимнем трансферном рынке. Впрочем, Mundo Deportivo в воскресенье утром пишет о том, что выступление в Лиге Европы не является проблемой для Феррана Торреса и Эдинсона Кавани. Именно этими игроками «сине-гранатовые» планируют усилиться в январе.

У «Барселоны» уже есть договорённость с Ферраном Торресом, но клуб ещё не достиг соглашения с «Манчестер Сити». Ходили слухи, что английский и испанский клубы имеют разные позиции по поводу стоимости форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Ферран Торрес трансферы футбола - зима 2022
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